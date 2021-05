Emergenza attacco? De Zerbi: "Raspadori e Caputo out. Defrel ha qualche problemino"

Nella sua conferenza stampa di vigilia della sfida contro l'Atalanta, il tecnico del Sassuolo, Roberto De Zerbi, ha parlato anche degli infortunati, specialmente in attacco: "Raspadori non si è ancora allenato in gruppo. Defrel ha qualche problemino vedremo se ci sarà. Caputo speriamo di rimetterlo in gruppo la settimana prossima, vediamo se sarà pronto per Genova per uno spezzone o se sarà pronto con la Juve. È stata una perdita pesante quella di Caputo, pressoché tutto l'anno perché a parte le prime 10 partite, dopo ha giocato stringendo i denti, essendo sempre in difficoltà fisica. Adesso, se Dio vuole, sembra sia uscito dal periodo difficile e sono contento se tornerà in forma per il rush finale ma anche per lui perché essendoci l'Europeo ed essendo stato sempre convocato dalla Nazionale, sarebbe un peccato non riuscire a star bene nel miglior momento della sua carriera".