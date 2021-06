Eriksen a Milano tra 4-5 settimane. L'Inter è pronta ad aspettare il suo ritorno in campo

Il 2021 del Christian Eriksen giocatore è probabilmente già finito. Per sapere però se ci saranno orizzonti di ritorno in campo, ci vorrà del tempo. L'Inter è assolutamente disposta ad aspettare il danese e tutti vorrebbero rivederlo presto in campo con la sua maglia numero 24. L'Inter vorrebbe anche stargli più vicino fisicamente, cioè con una visita in Danimarca, ma al momento non ci sono necessità mediche e dunque se ne riparlerà quando tra 4-5 settimane, se tutto andrà per il meglio, tornerà nella "sua" Milano. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.