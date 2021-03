Eriksen e il gol nel derby: "Un nuovo inizio. La gente ha iniziato a guardarmi con occhi diversi"

Christian Eriksen e il gol della svolta. Nel corso di una intervista rilasciata a 'Sport Tv2', il centrocampista danese è tornato sul gol realizzato lo scorso 26 gennaio contro il Milan, la rete nel derby di Coppa Italia che ha permesso alla sua avventura in nerazzurro di prendere una piega diversa: "Sono stato un po' fortunato, ma si è trattato di un nuovo inizio, la gente ha iniziato a guardarmi con occhi diversi. Sono migliorato di partita in partita e sono contento che le cose siano andate così. Penso che quella punizione mi abbia aiutato tanto, ha aiutato il modo in cui le persone guardavano le cose dall'esterno e ho avuto la prova che posso ancora giocare bene a calcio e che posso anche calciare una punizione se c'è l'opportunità. È fantastico che sia stato in grado di mettermi alla prova, ma sento ancora che ci sono molte cose che posso dimostrare. Mi sento ancora come se ci fossero molte cose dentro di me. Ho scoperto quanto va veloce il calcio, lo vivo davvero giorno per giorno. Ora vediamo come va e cosa porta il futuro".