esclusiva Bini: "Inter stanca fisicamente. Brozo? Un sostituto non esiste in Italia e nel mondo"

Graziano Bini tiene accese le speranze scudetto per l'Inter. Il pari di ieri col Torino alimenta però dei dubbi sulla formazione nerazzurra. "Ieri sera la squadra ha faticato molto - dice a Tuttomercatoweb.com l'ex capitano interista - ma le somme le tirerò dopo la partita con la Fiorentina. Da 3-4 gare, negli ultimi venti minuti l'Inter fa fatica fisicamente, mercoledì aveva giocato col Liverpool e un po' di stanchezza ci può stare, però ora non si può più sbagliare".

Al di là dell'eliminazione, la vittoria col Liverpool poteva dare slancio?

"Sì però comunque sei stato eliminato, hai giocato al 110% e poi paghi".

C'è chi dice che con Conte ora la squadra avrebbe dei punti in più...

"Se c'era questo o quell'altro, no questi discorsi non li faccio. C'è Inzaghi e tutti ne parlano bene. E' inutile soffermarci su questo".

Si è detto della rosa ampia dell'Inter però se manca Brozovic...

"Ce l'ha la rosa ampia. E' successo che il Torino ha corso come tutte le squadre di Juric e loro sono arrivati sempre prima sulla palla. Il sostituto di Brozovic non c'è in Italia e nel mondo".

Poteva essere trattenuto Sensi?

"Non capisco questi discorsi: Sensi ha fatto una partita e poi quasi sempre era infortunato, così si è preferito mandarlo a giocare. E' stata una mossa giusta, poi lui è un giocatore più da trequarti in su".

E il rigore per il Torino?

"Rigore netto".

Adesso l'Inter deve inseguire...

"La partita determinante è quella con la Fiorentina, è quella da vincere per poter riprendere slancio. Ci sono ancora 30 punti a disposizione e non sono pochi".

La Fiorentina di adesso come la vede?

"E' una partita delicata con i viola; so che la Fiorentina sta facendo un buon campionato, ha un ottimo allenatore e la temo, anche se non c'è più Vlahovic. Dopo la gara con la Fiorentina avrò le idee più chiare sull'Inter".