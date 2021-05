esclusiva Bruni: "Verona e il nostro scudetto storico. Gruppo coeso e quanti scherzi"

Luciano Bruni ha ricordato lo scudetto storico vinto dal Verona esattamente 36 anni fa. Da protagonista di quel tricolore ha ricordato durante il TMW News: "Fu una cosa inaspettata, non eravamo partiti per vincerlo però poi col passare del tempo prendemmo la consapevolezza che era qualcosa realizzabile. Sarà sempre unico e irripetibile grazie ad un gruppo di uomini ver e professionisti seri. E poi ci fu l'abilità di Mascetti e Bagnoli nell'individuare i giocatori giusti. Il nostro tecnico fu molto importante, è stato l'artefice dello scudetto. Era un bel gruppo, c'era anche lo spazio per alcuni sani scherzi. Come quelli al nostro dottore che era bello robusto: tra me di Gennaro lo massacravamo di scherzi, gli facevamo portare la colazione in camera alle quattro di notte". Sull'attualità e Juric: "Forse si aspettava qualcosa in più, comunque lo ritengo un grande allenatore. Non so se resterà, questo inizio di schermaglie può portare ad un po' di malessere".

