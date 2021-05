esclusiva Di Fusco: "Napoli, ultima curva. Spalletti? Non so se può andar d'accordo con DeLa"

vedi letture

Il Napoli ad un passo dalla qualificazione in Champions. Raffaele Di Fusco, ex portiere del Napoli osserva a Tuttomercatoweb.com. "E' chiaro che adesso ci sono ottime possibilità però poi dipende anche dal carico di responsabilità che ti senti addosso. Ma manca davvero poco"

Napoli un po' teso all'inizio ieri?

"E' normale, nel primo tempo la squadra è stata guardinga, anche Insigne prima del rigore, traversa a parte, aveva fatto poco. Poi è venuto fuori e si è visto un Napoli più sciolto e attento a non prender gol. La Fiorentina peraltro aveva il dente avvelenato per il risultato dell'andata e a tratti è stata una gara nervosa. Ho visto anche un gran Ribery con spunti molto belli. Il Napoli comunque è determinato e vuole la qualificazione".

Osimhen da applausi anche per il secondo gol...

"Da quando il Napoli ha recuperato i giocatori ha preso a volare. E Osimhen ha dato profondità alla squadra. Per gli avversari è difficile capire dove tenere la linea, è pericoloso sia se la alzi troppo sia che la abbassi troppo".

Gattuso ha fatto una grande impresa.

"Sì, ora forse andrà alla Fiorentina. Ormai mi pare difficile che il rapporto con De Laurentiis possa essere ricomposto. Poi nel calcio ci sta tutto. Ma Gattuso è una persona con principi saldi".

Spalletti sarebbe il tecnico giusto?

"I nomi che si fanno sono quelli di allenatori vincenti. Per me quel che farà la differenza sarà il carattere del tecnico che verrà qui. Spalletti è caratterialmente particolare e non so se può andar d'accordo con De Laurentiis. Ci vuole probabilmente un allenatore un po' più diplomatico. Allegri magari lo è di più rispetto a Spalletti..."