Agente e grande esperto di calcio brasiliano, Sabatino Durante racconta le sue sensazioni sui nuovi talenti verdeoro: "Fare profezie è difficile - dice a Tuttomercatoweb.com - anche perché i ragazzi vanno conosciuti a fondo ma credo che Gabriel Veron del Palmeiras sia il più completo. Ha qualità tecniche e fa gol, è un tornante alla Camoranesi e può fare l'attaccante. Può far bene anche in Europa. Se mi chiedete se c'è un nuovo Neymar, francamente adesso non lo vedo".

Si parla molto di Kayky del Fluminense...

"C'è chi lo definisce il Neymar mancino ma non ce lo vedo. Neymar aveva numeri diversi, è tecnico ma aveva fin da ragazzino una personalità incredibile. Kayky è un ottimo giocatore ma non è Neymar, forse non è neanche la brutta copia. L'ho visto più volte e mi fido delle mie sensazioni. Neymar appena lo vidi capii che era un fuoriclasse".

Che pensa di Kaio Jorge del Santos?

"E' un bel centravanti, non è Icardi che fa gol e basta, sa anche uscire fuori dall'area, è completo. sono giocatori che per il nostro mercato costano già abbastanza. Kaio è destinato a rinnovare: difficilmente i brasiliani vanno via a parametro zero. Quanto agli attaccanti, resta il rammarico Pedro per la Fiorentina: se arriva per 15 milioni e prima dell'infortunio il Real aveva messo 50 milioni, poi va aspettato per 15 mesi dopo la rottura del crociato. C'era pure il rischio non potesse tornare alla grande, però andava aspettato".