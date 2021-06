esclusiva Ezio Rossi: "Toro, l'impressione è il solito tran tran cairese. Si calpestano i valori"

Ezio Rossi è un granata doc. Prima giocatore e poi allenatore, ha il Torino sulla pelle. E mentre la maggior parte della tifoseria non è affatto contenta della gestione del club, lui dice a Tuttomercatoweb.com: "Da un po' di tempo a Torino non c'è soddisfazione per come si è mossa la società, poi qualche piccolo risultato ha tenuto buona la piazza; ognuno è libero di manifestare finchè resta nel contesto della civiltà. E la protesta di ieri è anche simpatica. Chi ha vissuto il Toro precedente nota l'estraneità di questa società al mondo Toro, e la gente non è soddisfatta. L'80% dei tifosi ormai la pensa in modo negativo su questa gestione. Credo che Cairo sappia che l'80% non è per niente contento, ma non gli importa più di tanto. E non so se le cose potranno cambiare".

Che sensazioni ha sulla prossima stagione?

"Sarà il solito tran tran cairese, questa è l'impressione. La speranza, da tifoso del vecchio Toro in Juric che riesca ad imporre le sue idee. Non ha richieste onerose e mi auguro che la società lo segua. Non so se questo potrà succedere, se cioè Juric avrà la forza di imporsi. Juric comunque è il miglior tecnico che potesse venire a Torino e poteva essere l'allenatore giusto anche per il Toro di vent'anni fa che aveva altre prospettive e ambizioni. Mi auguro che possa trasformare questo torello in un Toro".

E Belotti?

"Non credo resterà ma ha identificato quello che noi nostalgici abbiamo in mente. Il calcio è cambiato però Belotti ha lo spirito Toro. Forse è rimasto anche troppo in un club che non ha ambizioni. Ora in questo Torino si è perso lo spirito, c'è una società che non esiste se non Cairo, con una sede a Milano e che non vive il territorio. E' tutto un calpestare i valori che hanno sempre tenuto in vita questa società che nel tempo in virtù di questi valori ha saputo confrontarsi con i cugini juventini. Purtroppo oggi, stando così le cose, ci sono anche sempre meno bambini che tifano per il Toro..."