ESCLUSIVA TMW - Gad Lerner: "Inter, ora in Italia c'è una superiorità netta che fa godere molto"

esclusiva Gad Lerner: "Inter, ora in Italia c'è una superiorità netta che fa godere molto"

Da grande tifoso nerazzurro Gad Lerner, intervenendo al TMW News (come potete vedere sotto), racconta la sua gioia per lo scudetto dell'Inter: "Ho comprato ieri pomeriggio la bandiera dell'Inter con su scritto 19 e poi verso le cinque in motorino con mio figlio e con la mascherina siamo andati in Duomo, abbiamo tenuto le distanze del resto - racconta - era dura non festeggiare... Undici anni fa avevo anche una meravigliosa parrucca nerazzurra ma purtroppo l'ho persa. Quest'anno non ci sono stati avversari all'altezza, nel senso di squadra. In Italia ora c'è una superiorità netta dell'Inter che fa molto godere. Nessuno può dire che non ce lo siamo meritati".

