esclusiva Grassia: "Inter ha ipotecato lo scudetto. Vlahovic, serve contratto alla Ribery"

Nel corso del TMW News, il programma televisivo di Tuttomercatoweb.com è intervenuto Filippo Grassia, con cui abbiamo fatto una panoramica sul campionato. "L'Inter - ha detto - pare aver ipotecato lo scudetto. E Eriksen è diventato molto importante per la sua capacità di verticalizzare. Quanto alla Juve continua ad avere problemi a centrocampo e l'impiego di Danilo a metà campo signifca che Paratici ha sbagliato in sede i campagna acquisti perchè manca un regista. Quanto al futuro di CR7 può starci tutto, visti i costi e al di là dei ricavi che ha portato. Ronaldo è stato preso per vincere la Champions, per conquistare lo scudetto la Juve ce la faceva anche senza".

Il futuro di Vlahovic invece come lo vede?

"Ha segnato con quel tiro a giro che neanche Del Piero... Al tempo stesso mi preoccupa per la questione contratto. Se la Fiorentina vuol risalire la china deve ripartire da lui. E per tenerlo dovrà almeno avere lo stesso ingaggio di Ribery".

