esclusiva Lazzari: "I big del Real hanno fatto la differenza. Dea pronta per un gran finale"

Andrea Lazzarri analizza l'uscita dell'Atalanta dalla Champions, ieri sconfitta dal Real. L'ex nerazzurro spiega ai taccuini di Tuttomercatoweb.com: "C'è stata una netta superiorità del Madrid al di là delle buone intenzioni della squadra di Gasperini. Purtroppo i campioni della formazione spagnola hanno fatto la differenza. Va detto che nella preparazione della partita Zidane è stato bravo e ha saputo trovare la disponibilità dei suoi campioni, abili a non far fare all'Atalanta quel che di solito vediamo".

Gli errori sono stati decisivi...

"fin dall'inizio si è visto che non c'era precisione anche nel reparto avanzato, ci sono stati tanti errori tecnici e se li sono poi portati dietro. Non siamo abituati a vederli nell'Atalanta ma questo a causa dell'abilità del Real".

Zapata poteva giocare dall'inizio?

"E' dura dirlo, si fa presto a parlare ora. Certo, ha un peso diverso da Pasalic o Muriel o Malinovski, è strutturalmente diverso. Avrebbe lottato di più fisicamente ma con quella difesa era difficile forse anche per lui".

C'è un problema portiere? E che pensa dell'alternanza tra Gollini e Sportiello?

Gasperini li vede tutti i giorni e sa chi è meglio mettere in campo. Il portiere è un ruolo delicato e se sbagli mezza palla è qualcosa di eclatante. Se concedi un errore dal portiere è subito gol. Ma non credo ci sia un problema portiere. Gasperini sa chi è più in forma".

L'Atalanta ora si concentra sul campionato...

"Sì, le energie sono rivolte all'obiettivo di tornare in Champions e sarà un bel finale. Credo abbia tutto per arrivare in alto"