ESCLUSIVA TMW - Lucchesi: "Roma, è bello sognare. Atalanta, gestione perfetta del caso Papu"

esclusiva Lucchesi: "Roma, è bello sognare. Atalanta, gestione perfetta del caso Papu"

vedi letture

Clicca sotto per guardare l'intervista (si parla anche del Papu Gomez: "Brava l'Atalanta che ha gestito il caso da grande società. Comandano il club e il tecnico, non i giocatori)"

Di Francesco e le difficoltà al Cagliari: se lo aspettava? "Il Cagliari ha finito con difficoltà l'anno scorso e sta ora raccogliendo meno del previsto, ma può riprendersi. Domenica c'è una sfida salvezza sorprendente, con la Fiorentina. I viola stanno ottenendo meno delle aspettative, rispetto agli investimenti e al monte ingaggi. Mi auguro che possano raccogliere di più ma credo che facciano un po' fatica. E' importante finire alla svelta questa stagione e iniziarne una nuova sotto migliori auspici. Prandelli è bravo ma con un tecnico da sei mesi che programmazione fai? Non gli dai forza con sei mesi e finisci per creare alibi pure ai giocatori".

Fabrizio Lucchesi è intervenuto nel corso del TMW News, il salotto televisivo di Tuttomercatoweb.com. E con lui si è parlato della Roma: "Se batte l'Inter - ha detto - si candiderebbe per un posto d'alta classifica, sta andando oltre le aspettative. Per parlare di scudetto aspettiamo ma è bello sognare. Ora vedo più esperienza e consapevolezza ma anche la serenità di avere una proprietà forte che programma il futuro. Faccio intanto anche l'in bocca al lupo a De Sanctis dopo l'incidente che ha avuto, mi auguro torni presto al suo posto".

© Riproduzione riservata

Your browser does not support the video tag

Lucchesi: "Roma, sognare è bello. Atalanta, la forza della società”