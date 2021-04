esclusiva Mannini: "Audero migliorato. Se vuol giocare resti alla Samp, è la scelta giusta"

Il futuro allenatore della Samp e non solo nella chiacchierata a Tuttomercatoweb.com con Moreno Mannini, autentica bandiera dei doriani. "Ranieri non ha fatto male, il campionato rientra nelle aspettative. Del resto da anni la squadra combatte tra il nono, decimo e undicesimo posto. La situazione è stata con lui più o meno sempre tranquilla, per quella che è la forza della rosa ha ottenuto buoni risultati".

Dunque Ranieri da confermare?

"Dipende dalle scelte e dalla ambizioni della Samp; se vuol rischiare e far giocare giovani inesperti e anche scommesse allora si può pure puntare su chi li lancia ma non so se valga la pena anche perchè basta un attimo a mettersi nei guai. L'esperienza a me piace e Ranieri ha fatto bene il suo lavoro. Con una squadra più forte migliorerà sicuramente la posizione"

Nel frattempo si parla anche di nuove ipotesi per il ds, da Faggiano a Vagnati

"Professionisti di spessore, poi dipende però anche dal presidente e quanto spazio di manovra eventualmente potranno avere".

Chi le è piaciuto in questa Samp?

"Più che un singolo vedo una squadra che gioca bene, è difficile batterla e può vincere con chiunque- Keita? Appena arrivato ha fatto vedere qualità, poi non so il motivo per cui ora giochi meno, se per una questione tattica o fisica"

Audero le sta piacendo?

"Sì così come sono soddisfatto del reparto difensivo, Audero sta dando tranquillità e sicurezza, Ha fatto un bel campionato ed è normale che sia richiesto, in Italia non abbiamo portieri. Dovendo ora giocare con i piedi il ruolo sta perdendo specificità".

Rispetto all'anno passato è migliorato?

"Ha fatto esperienza, si sente considerato ed entra in campo più sicuro".

Deve comunque restare alla Samp?

"Assolutamente sì, dipende dal club ma se vuol giocare deve star qui, Se va ad esempio alla Juve, ipotesi di cui si è parlato, il rischio concreto è stare in panchina, Ora che ha trovato la sua dimensione è opportuno che rimanga a Genova".