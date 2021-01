esclusiva Max Esposito: "Napoli, manca un leader. Ma a Verona gara giusta per ripartire"

Nel corso del TMW News, il programma televisivo di Tuttomercatoweb.com è intervenuto Max Esposito, ex esterno del Napoli: "Parlando della squadra di Gattuso .- ha detto - credo che il Verona càpiti al momento giusto, è organizzato, forte e si può quasi accostare ad una big. E' l'opportunità per rifarsi dal ko in Supercoppa e iniziare a dare continuità di risultati convincenti. Mi aspetto una reazione dai partenopei. Il carattere? Non lo puoi comprare, è uno dei limiti del Napoli. Manca un leader ma a livello di rosa il gruppo è buono, con 2-3 giocatori in ogni ruolo. Insigne? Il vero leader sa mettersi la squadra sulle spalle e nei momenti difficili tira fori qualcosa in più. Insigne è un ottimo giocatore con grandi qualità ma da lì a dire che sia un leader è dura, non lo vedo un trascinatore. Koulibaly è silenzioso e non può esserlo neppure lui. Lo erano Reina, Hamsik, Cavani, Lavezzi. Tornando a Insigne, il peso del rigore sbagliato lo sentirà ed è umano, spero che a Verona ci sia un altro rigore e possa batterlo lui. Solo chi non fa non sbaglia" .

