ESCLUSIVA TMW - Parolo: "La Lazio deve costruire una squadra top per tenere Milinkovic"

esclusiva Parolo: "La Lazio deve costruire una squadra top per tenere Milinkovic"

Marco Parolo, ex centrocampista ora opinionista in tv, ha parlato a margine del Gran Galà del Calcio Umbro 2022 a proposito dei principali temi della nostra Serie A con un occhio di riguardo per la Lazio:

Cosa pensa dell'acquisto di Marcos Antonio da parte della Lazio?

"È un giocatore interessante, giovane e che si sposa con le caratteristiche di Sarri. Il fatto che sia arrivato subito è una mossa importante. Sono curioso di vedere come si adatterà al calcio italiano".

In quale ruolo lo vede meglio?

"Penso che sia stato preso per fare il play e per impostare il gioco. Il ritiro servirà per capire meglio ma penso che Sarri abbia già le idee chiare".

La Lazio sulla carta può avere il miglior centrocampo del campionato?

"Bisogna vedere se rimangono tutti. Il mercato è questo. I nomi sono dei centrocampisti più forti, può essere il più forte centrocampo del campionato ma il mercato è pieno di insidie. I giocatori sono anche ambiziosi, Milinkovic potrebbe anche voler provare ad andare a giocare la Champions. La Lazio deve fare di tutto per costruirgli una squadra intorno di grande livello per convincerlo a restare".

Chi prenderebbe in porta nella Lazio?

"Quest'anno mi è piaciuto molto Vicario. Carnesecchi ha fatto un grande campionato e mi ha sorpreso. Faccio questi due nomi perché anche come età possono essere pronti ma sono anche abbastanza giovani per crescere ancora".

Torreira meglio nella Roma o nella Lazio?

"Per caratteristiche si sposerebbe bene con Sarri che lo ha già cercato. È un giocatore forte che è migliorato giocando all'estero. Chi lo prende in Italia fa un ottimo colpo".

Cha campionato si aspetta?

"Se la Juve dovesse fare Koulibaly, Pogba e Di Maria cambierebbe totalmente il proprio peso e il potenziale per lottare in Italia. Sarebbe interessante vederli confrontarsi con l'Inter di Lukaku e Dybala. Poi mi aspetto qualcosa dal Milan, perché sanno già cosa fare e hanno già dimostrato di sbagliare pochissimo".

Come vede la Fiorentina?

"Ci sarà l'ennesima prova per Italiano visto l'Europa che l'ha mai disputata. È una squadra che mi ha stupito fino alla fine. C'è una crescita intorno e nell'ambiente anche col nuovo centro sportivo. Se riuscirà a fare un'altra stagione così potrà anche attrarre nuovi calciatori per alzare il livello visto che il potenziale c'è tutto".

