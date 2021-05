esclusiva Polverosi: "Juve, la stagione resta grigia. Pirlo? Sceglierei Zidane o Allegri"

vedi letture

Alberto Polverosi firma del Corriere dello Sport-Stadio ha parlato a Tuttomercatoweb.com per analizzare la situazione della Juve il giorno dopo la conquista della Coppa Italia: "La stagione dei bianconeri è stata comunque grigia, la realtà arriva dal campionato e i bianconeri sono stati deludenti indipendentemente dal quarto posto o meno. In Champions l'avventura è stata fallimentare. Penso che Pirlo non sia da confermare poi chiaramente dipende dalle scelte della società che mi pare che in questi ultimi due anni sia stata caratterizzata da sbandamenti continui su tutti fronti, tecnico e politico. Per il prossimo sceglierei Zidane o Allegri, entrambi hanno forti motivazioni. Il livornese avrebbe quella voglia di dimostrare che il suo esonero, perchè di questo si è trattato, fu un errore".

Clicca sotto per guardare