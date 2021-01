esclusiva Pruzzo: "Dzeko? Proverei a ricucire, la stagione è importante. Se parte va sostituito"

Chi meglio del Bomber Pruzzo può parlare del caso Dzeko? L'ex attaccante giallorosso dice la sua a Tuttomercatoweb.com sul bosniaco: "Non so perfettamente quali siano i rapporti tra allenatore e giocatore - dice - credo ci sia stata qualche frizione precedentemente vedi l'uscita dall'Europa League l'anno scorso. C'è comunque la necessità di ricucire rapporto a mio parere, perchè stiamo vivendo una stagione atipica in cui può succedere di tutto. Tenendo anche conto del valore del giocatore in assoluto cercherei di risanare la questione. Certo, poi c'è stato anche episodio il caso del Papu all'Atalanta e lì hanno preso una strada ed sono andati fino in fondo. Spero, ripeto, che ci spazio per ricomporre la situazione anche perché se va via Dzeko devi prenderne un altro e non so chi possa esserci del suo valore".

Quanto vale nel panorama internazionale?

"Tanto anche se quest'anno non ha fatto cose eccezionali. Rischi di mettere in pericolo una stagione in cui la Roma è terza ed è in corsa per obiettivi importanti. E' un centravanti di spessore, ha esperienza, qualità, è un uomo squadra anche se gli attaccanti vanno a periodi e non è nel suo momento migliore".

Borja Mayoral come lo giudica?

"Si è inserito bene, ha fatto buone prestazioni però a prescindere da questo ne avresti uno solo e non può bastare"