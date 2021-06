ESCLUSIVA TMW - Rickler:"Pioli è da scudetto. Scommesse? Io pulito ma nessuno mi ha chiesto scusa"

esclusiva Rickler:"Pioli è da scudetto. Scommesse? Io pulito ma nessuno mi ha chiesto scusa"

vedi letture

Cesare Rickler, ex calciatore di Chievo, Piacenza e Bologna parla di vari temi a Tuttomercatoweb.com. A partire da Pioli suo ex tecnico: "Sono felice per il suo percorso, si è sempre dimostrato un grande allenatore e una grande persona. I risultati sono meritati per lui e il suo staff. Nelle grandi squadre è fondamentale saper gestire il gruppo e Pioli è il numero uno in questo. Il coronamento potrebbe davvero essere lo scudetto. Lo spero, se lo meriterebbe". Poi su Italiano suo compagno al Chievo: "Era già un allenatore in campo e la sua strada era quella. Non avevo dubbi che sarebbe diventato un gran tecnico". Rickler ha parlato anche di se stesso e della vicenda del calcioscommesse in cui fu coinvolto. "Il mio nome venne fuori perchè giocavo nel Piacenza di Gervasoni. E io ed altri siamo finiti alla gogna. C'è stato un processo sportivo e penale e ne sono uscito pulito ma non ne ha parlato nessuno. Tutti bravi a puntare il dito contro, ma nessuno a ricredersi e chiedere scusa. Ora ho una mia attività che mi rende felice. Ho una società (R Team) e mi occupo di preparazione e allestimento di veicoli dei grandi Rally raid. Ho fatto tre Dakar in assistenza alle mie macchine che ho noleggiato. E' sempre stata una mia passione".

Clicca sotto per guardare l'intervista completa a Rickler