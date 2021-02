esclusiva Srna (Shakhtar): "Addio Kovalenko duro da mandar giù. Farà divertire Gasperini"

Non solo mister Luis Castro, anche l'attuale assistente allenatore dello Shakhtar nonché leggenda arancionera Darijo Srna ha raccontato in esclusiva per TuttoMercatoWeb.com il nuovo acquisto nerazzurro Viktor Kovalenko: "L'addio di Kovalenko è stato veramente difficile da mandare giù per noi. Viktor in tutti questi anni ha infatti raggiunto risultati storici, rendendo contenti e i fieri i suoi compagni, la società e ovviamente anche i nostri tifosi. Ci mancherà molto", esordisce l'ex laterale croato.

Kovalenko ha voluto fortemente l'Atalanta, tanto da accettare di trasferirsi già adesso e non a fine stagione.

"E noi dobbiamo rispettare la sua decisione. Gli auguriamo buona fortuna, Viktor resterà un esempio per tutti i giovani calciatori che sono qui, continueremo a seguirlo e naturalmente a volergli bene. Il presidente e il direttore hanno accettato di lasciarlo andare già adesso perché se lo meritava davvero".

Lo vede bene in Italia?

"Kovalenko farà divertire l'Atalanta e l'intera Serie A, noi dello Shakhtar siamo tutti con lui!".

