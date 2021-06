esclusiva Stringara: "Inzaghi proseguirà il lavoro di Conte. Lukaku resta, iniezione di fiducia"

Simone Inzaghi è ufficialmente il nuovo allenatore dell'Inter. E dei nerazzurri e del loro futuro abbiamo parlato a Tuttomercatoweb.com con Paolo Stringare ex centrocampista interista. "Inzaghi - ha detto - è un giovane allenatore che può dare continuità al lavoro di Conte col 3-5-2. Certo, ora c'è da capire i programmi. Chi va via, chi resta. Purtroppo per i tifosi interisti non c'è mai una gioia che possa durare nel tempo. Dopo il Triplete Mou se ne andò via, ora il campionato è stato vinto e Conte se ne va via e ci sono nubi scure all'orizzonte".

Lukaku ha detto che comunque resterà...

"Questa è una bella iniezione di fiducia per il futuro".

Hakimi partirà...

"Peccato perchè ha inciso molto nello scudetto. L'Inter ha fatto il salto di qualità quando Conte ha schierato i più bravi tecnicamente: Hakimi a destra, Perisic a sinistra con Brozovic, Eriksen e Barella in mezzo. Questa idea è stata vincente".

Dal Cagliari potrebbe arrivare Nandez: che ne pensa?

"Buon calciatore ma all'Inter bisogna giocare per vincere. E' da verificare".

A sua sensazione che richieste farà Inzaghi?

"Se riesce a far restare la squadra quasi intatta sarebbe un piccolo grande successo. L'importante è pescare non dei top players ma dei giocatori che possano diventarlo".