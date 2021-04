ESCLUSIVA TMW - Tovalieri: "Roma, contento anche per Pau Lopez. Semifinale? Dico 65%"

esclusiva Tovalieri: "Roma, contento anche per Pau Lopez. Semifinale? Dico 65%"

vedi letture

Sandro Tovalieri applaude la Roma ieri vittoriosa con l'Ajax. L'ex attaccante giallorosso spiega ai taccuini di Tuttomercatoweb.com. "Anche nella prima mezzora la squadra non era andata male poi ha commesso qualche errore e ha rischiato pure di prendere il secondo gol. Per fortuna il rigore fallito dagli olandesi ha dato slancio ai giallorossi".

Ora la squadra di Fonseca parte da un bel vantaggio?

"Sì e la partita tutto sommato è stata buona anche se sofferta. Ma sapevano che l'Ajax ha qualità. Ibanez col gol ha trovato il jolly e in prospettiva è pesante ma se la partita dell'Olimpico sarà tutta da giocare".

E' stata anche la partita di Pau Lopez...

"E' stato spesso criticato ma ieri oltre al rigore ha fato due parate eccezionali. Ed è stato un ver protagonista. Sono contento per lui perchè scendere in campo sempre in mezzo alle critiche non è facile. Speriamo possa essere la chiave per un bel finale di stagione".

Quali sono le percentuali di passaggio del turno?

"Il gol Ibanez ha dato una bella spinta in più ma la squadra dovrà cercare di vincere all'Olimpico, non può difendersi. Oggi comunque dico 65-35".

Fonseca ieri a fine gara si è sfogato...

"Sì, la squadra se era contro l'allenatore non faceva una gara del genere. Si è sentito attaccato e si è tolto qualche sassolino dalle scarpe. Quando le cose vanno male ci sono tate polemiche ma da lì a dire certe cose si è forse esagerato e lui si è sfogato. Spero tutto torni alla normalità anche perchè il bene di tutti deve essere la Roma e l'Europa League è un obiettino importante. Arrivare fino in fondo sarebbe il modo migliore per iniziare con la nuova proprietà"