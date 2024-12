Evani: "Milan, Theo Hernandez è in difficoltà fisica. Fonseca? Agli allenatori va dato tempo"

vedi letture

Il Milan è fuori dalla lotta per lo Scudetto? Questa è una delle domande che si fanno in molti, spesso senza riuscire a darsi una risposta definitiva. A La Gazzetta dello Sport ha provato a farlo Alberico Evani, uno che con i rossoneri ha giocato 393 partite, alzando diversi trofei: "Ora in campionato la priorità deve essere quella di vincere una partita alla volta, per tornare intanto nei primi quattro posti, quelli che garantiranno l’accesso alla prossima Champions. Il resto dipenderà dalle altre: Atalanta, Inter e Napoli stanno andando forte".

Cosa sta succedendo a Theo Hernandez?

"Lo vedo in difficoltà fisica, ma ci sta in una stagione di avere un calo o delle difficoltà. Sta a lui uscirne e tornare a essere devastante come è sempre stato da quando è al Milan".

Leao dopo un inizio complicato e qualche panchina, adesso è in crescita. Può essere lui l'uomo chiave da cui ripartire?

"Il suo talento non è in discussione. Il problema è che finora si è acceso e spento troppo frequentemente. Leao può fare la differenza e per gli avversari diventare immarcabile".

Giusto avere fiducia in Fonseca oppure la pazienza ha un limite?

"È alla prima stagione al Milan e deve conoscere il gruppo. Agli allenatori va dato tempo".