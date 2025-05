Evra su Dybala: "Juve, non dovevi farlo partire. Aveva qualche problema con Allegri"

L'ex difensore della Juventus e della Nazionale francese, Patrice Evra, nel corso del suo intervento al canale YouTube Sds ha parlato in termini entusiastici del suo ex compagno di squadra, oggi alla Roma, Paulo Dybala.

Queste le sue parole: "Ricordo quando arrivò, alcuni senatori mi dicevano: 'Patrice, questa non è Palermo, è la Juventus'. Io gli dissi: "Perché non giochi liberamente?". Non molti giocatori hanno il suo tocco di palla, in vita mia vi assicuro che ho visto solo Messi e Dybala con quel tocco. La maniera in cui lui sceglie di segnare un gol e la maggior parte delle volte faceva gol. Lui e io parlavamo, l'ho spinto molto. Ero piuttosto deluso quando è andato via dalla Juventus. Non avrebbe mai dovuto lasciare la Juve, ma aveva qualche problema con Allegri, ma che giocatore!".

