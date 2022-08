Fabian Ruiz non verrà più convocato dal Napoli: lo spagnolo rischia di restare fuori

Rischia di emergere con forza un caso importante in casa Napoli. Secondo le ultime, Fabian Ruiz non verrà più convocato dalla società del Presidente Aurelio De Laurentiis: è questa la decisione maturata in casa Napoli con l'arrivo ormai prossimo di Tanguy Ndombele. Due le strade per lo spagnolo come racconta Rai Sport: o va al Psg o resterà in tribuna fino al mercato di gennaio.