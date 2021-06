Fabiani. "Perché per la Salernitana non è possibile il blind trust come per la Samp?"

vedi letture

Angelo Fabiani, direttore sportivo della Salernitana, ha parlato ai microfoni di '1 Station Radio' del futuro del club granata: "Lotito sta chiedendo il valore esatto della Salernitana, il prezzo è congruo, nulla di più, non si vuole assolutamente speculare. Possibilità di non cedere? Ho letto su di un quotidiano che questo non è possibile, e allora mi chiedo come sia possibile che la Sampdoria vive in un blind trust? Una strada che si può percorrere è questa, tutelando sia la Lega che il club, ma ci vuole tempo. Ciò che va fatto è liberarsi da questo equivoco, è assurdo che un parente non possa avere la stessa società di un altro suo familiare. Non c'è bisogno di essere imparentati per fare imbrogli. I nostri legali stanno lavorando per far accettare questa soluzione alla Lega. I tifosi devono stare tranquilli: anche se dovessimo venderla, la nuova proprietà darebbe continuità ai risultati raggiunti.

Europei?

"Ogni partita ha il suo coefficiente di difficoltà, il lavoro di Mancini è stato molto buono, ora bisogna confermare quanto fatto fino ad oggi. Mi auguro che si arrivi più in alto possibile".

Castori?

"Nel suo contratto era presente una clausola che prevedeva il rinnovo automatico in caso di promozione in A".

Tutino?

"Aspetterà la risoluzione del rapporto contrattuale col Napoli e poi andrà sul mercato”.