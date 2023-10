Felipe Anderson: "Quest'anno per noi è una sfida. Rinnovo? Tutti sanno che mi piace stare qui"

La Lazio vince contro il Sassuolo con un super Felipe Anderson. Proprio il brasiliano, ai microfoni di DAZN, dice la sua su questa prima parte di stagione"Quest'anno è molto più una sfida per noi. Abbiamo fatto molto bene l'anno scorso e per mantenere questo livello devi fare qualcosa di più. Sapevamo che c'erano tante difficoltà da affrontare, abbiamo iniziato in un modo non buono ma ora ci siamo ripresi e spero di continuare così. Obiettivo stagionale di gol? Provo ad arrivare a 10 gol, ma ho iniziato un po lento e devo sbrigarmi".

Rinnovo di contratto?

"Abbiamo già avuto qualche incontro, abbiamo un rapporto ottimo. Tutti sanno che a me piace stare qui e con calma prenderemo la miglior decisione".