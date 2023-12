Fiorentina, Biraghi: "Un po' di amaro in bocca, quando ricapita di giocare con la Roma in 9?"

Le parole di Cristiano Biraghi, terzino della Fiorentina, ai microfoni di DAZN dopo il pari con la Roma. "Sono quelle partite dove non vai via pienamente contento, c'erano delle situazioni che potevamo sfruttare meglio. Non è tutto negativo e ne tutto positivo, abbiamo fatto una grande partita e quando ci ricapiterà di giocare nove contro undici contro la Roma? Un po' di amaro".

Percepisci la crescita della squadra?

"Sotto tanti punti di vista siamo cresciuti, poi è normale che il percorso di crescita non è finito. Quest'anno qualche punticino lo abbiamo lasciato indietro, vedi 2-0 in casa con il Lecce o con Empoli e Frosinone. Il processo di crescita è ancora in corso, sono contento perché stiamo facendo molto bene e ci sono margini di miglioramento".

Quello che manca è una questione mentale o un DNA tattico?

"Il nostro modo di giocare è molto aggressivo, spensierato e molto bello. Noi che andiamo in campo dobbiamo capire certi momenti della partita, il mister ha dato grande identità a questa squadra da quando è arrivato. L'unica cosa che penso che ci sta ancora mancando è un po' di malizia. Un po' di quella furbizia. Abbiamo perso contro Juve e Lazio che sono squadre con giocatori di un livello di personalità importante".