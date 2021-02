Fiorentina, Bonaventura: "Quasi nessuno riesce a fermare l'Inter. Servirà una gara perfetta"

Il centrocampista della Fiorentina, Giacomo Bonaventura, ha parlato a Sky Sport in vista della gara di venerdì al Franchi contro l'Inter: "Tutti fanno fatica a fermare i nerazzurri, dovremo fare una prestazione perfetta e sperare di non trovare l'Inter al 100%. Sarà difficile, sono una grande squadra con grandi campioni. In Coppa Italia anche giocando bene non siamo riusciti a batterli".