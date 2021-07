Fiorentina, Burdisso: "Voglio essere una risorsa per il club. C'è tanto da lavorare"

Poco dopo l'ufficialità del suo nuovo ruolo di direttore tecnico alla Fiorentina, Nicolas Burdisso ha rilasciato un'intervista ai canali ufficiali del club viola: "L'impatto è stato bellissimo, conoscevo la città e i tifosi. Quando mi hanno parlato di questa possibilità l'ho presa come una sfida, anche per me e per la mia crescita. I primi giorni sono stati molto belli e intensi".

Quanto movimento c'è sul mercato?

"Sono il responsabile tecnico, devo collegare i bisogni della prima squadra a quelli del settore giovanile. Devo proporre nomi e continuare a pianificare il futuro. Potendo anche poi pescare dal settore giovanili. Poi andremo a cercare giocatori e talenti in tutto il mondo".

Nico Gonzalez è ufficiale. Che operazione è stata?

"La più importante della storia della Fiorentina, ho dato il mio parere tecnico e non solo, dicendo anche quello che potrebbe dare alla Fiorentina. Ho visto per anni Batistuta con questa maglia, spero che possa essere il proseguimento di quel mito. Tanti argentini hanno giocato in Italia, vigliamo costruire una squadra che possa essere competitiva e vincere".

Ha un sogno?

"Ho iniziato tre anni fa a fare questo lavoro, ho fatto la gavetta al Boca Juniors ma questa sfida per me è molto importante, c'è tanto da fare, ho idee e voglia. Voglio essere una risorsa per il club".

In campo Burdisso aveva molta garra. Ora come è?

"Mi piace parlare poco di me, voglio lavorare. Sono sempre stato un leader dentro lo spogliatoio ma anche un ragazzo dello spogliatoio. Dobbiamo avere un progetto chiaro, in base a come vogliamo giocare. Da lì partirà il nostro lavoro".