Fiorentina, Commisso: "Congratulazioni al mister, alla squadra e in particolare a Biraghi"

Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, ha voluto commentare il risultato di stasera al termine di Fiorentina-Genoa. “Congratulazioni al Mister, a tutta la Squadra per la prestazione meravigliosa ed in particolare a capitan Biraghi per la sua splendida doppietta. Voglio anche ringraziare il Popolo Viola per essere stato ancora una volta vicino alla Società e alla squadra. Grazie!”, si legge sul sito ufficiale del club.