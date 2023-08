Fiorentina, Commisso vuole esserci contro il Genoa: il presidente tornerà in Italia in settimana

Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, vuole esserci nella settimana in cui comincerà la stagione della squadra di Vincenzo Italiano. Secondo quanto riportato da FirenzeViola.it, il numero uno gigliato dovrebbe tornare in Italia in settimana, viaggiando nella notte del 18 agosto per arrivare sabato mattina e recarsi così a Marassi per vedere la prima di campionato contro il Genoa dei viola.

Chiaro che ha pesato anche il fatto che si disputerà il playoff di Conference League, che vedrà la Fiorentina impegnata in trasferta il 24 agosto ed il 31 in casa, pochi giorni dopo la seconda di campionato contro il Lecce. Infine Commisso vuole vivere in prima persona l'evolversi degli ultimi step legati all'inaugurazione del Viola Park ed il mercato, che non è ancora concluso.