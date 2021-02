Fiorentina, corsa contro il tempo per il transfer di Kokorin: il russo ancora in dubbio per l'Inter

Sono giorni intensi per la Fiorentina anche fuori dal rettangolo di gioco, scrive il Corriere dello Sport - Stadio. Non solo per il ricorso relativo alla squalifica di 2 giornate inflitta a Milenkovic, ma anche perché si deve ancora completare l'iter burocratico per completare in tutto e per tutto il trasferimento di Aleksandr Kokorin dallo Spartak Mosca. Si attende infatti sempre il transfer, condizione indispensabile per poter lavorare in un nuovo Paese. La Fiorentina fino a ieri non aveva ancora ricevuto la documentazione necessaria, anche se continua a dirsi certa di poter completare entro venerdì la pratica. La presenza del russo contro l'Inter al momento però non è certa al 100%.