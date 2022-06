Fiorentina, dalla Spagna: il Real Madrid è disposto a pagare metà dell'ingaggio di Jovic

La Fiorentina si avvicina a Luka Jovic. Dopo aver ottenuto il 'sì' del calciatore, adesso è in corso la trattativa con il Real Madrid su ingaggio e formula. Come riferito da El Chiringuito, noto programma sportivo spagnolo, i Blancos sarebbero disposti a cederlo in prestito e coprire metà del suo ingaggio da 6 milioni a stagione, mentre la Viola chiederebbe qualcosina in più e non vorrebbe sborsare più di 2 milioni per lo stipendio.