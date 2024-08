TMW Fiorentina, David De Gea è atterrato in città: ora visite e firma

David De Gea è appena sbarcato a Firenze per dare il via alla nuova avventura con la maglia della Fiorentina. Un colpo importante per la società gigliata, con i contatti delle scorse ore che hanno portato alla definitiva fumata bianca.

Il giocatore, atterrato allo scalo di Peretola con qualche minuto di ritardo rispetto al previsto, è apparso sorridente e carico di entusiasmo, con tanti tifosi gigliati accorsi all'aeroporto per salutarlo. Lo spagnolo ex Manchester United, adesso, si sposterà direttamente al Viola Park dove sosterrà le visite mediche, probabilmente più approfondite del solito visto l'anno di inattività, ed in seguito firmerà il suo nuovo contratto coi viola prima di conoscere il tecnico Raffaele Palladino ed i suoi nuovi compagni di squadra.

I dettagli

Lo spagnolo firmerà un contratto con base annuale e opzione per una seconda stagione. Parallelamente la società viola sta cercando una sistemazione per uno dei due portieri attualmente in rosa, ovvero Terracciano e Christensen: al momento il più vicino all'addio sembra essere l'italiano titolare nel ciclo di Italiano, col Monza che ha mosso passi importanti verso di lui nelle ultime ore.