Fiorentina, Dodo guarda all'Inter con fiducia: "Non possiamo avere paura"

Dodo, difensore della Fiorentina, ha parlato ai canali del club dopo la vittoria di Conference League contro il Pafos: "Era importante vincere, il mister ha detto che era una partita difficile. Anche perché non conosciamo le squadre di Cipro e non possiamo sottovalutarle, abbiamo perso la scorsa contro l'APOEL. Ci siamo detti che dovevamo vincere, rimanendo con la testa giusta per continuare a far bene anche in campionato".

Anche oggi era apparso in buona forma.

"Il mister è arrivato e ha dato fiducia a tutti. Quando senti che un allenatore ti lascia libero di fare quello che ti piace di più e quello che vuoi, prendi più fiducia. Voglio dare una mano ai miei compagni e alla Fiorentina".

Il suo sostituto, Kayode, ha regalato l'assist del 3-1.

"È un ragazzo al quale voglio tanto bene, l'ho voluto vicino a me da quando è salito in prima squadra. Ancora è giovane, ha tempo per crescere: gli do consigli perché per me è un terzino molto forte".

State andando davvero forte.

"Dobbiamo mantenere il ritmo, lavoriamo tutti molto. Sia chi gioca chi no, chi è titolare e chi entra. Quando le partite sono difficili, anche i cinque che entrano possono fare la differenza, lo dice sempre il mister. Possiamo continuare a far bene sia in campionato che in Conference".

Adesso la sfida contro l'Inter.

"Partita tosta, sappiamo il loro livello. Però non possiamo avere paura, anche noi stiamo passando un bel momento, c'è il giusto atteggiamento e fiducia tra i giocatori. Giocheremo davanti ai nostri tifosi: domenica possiamo fare una grande partita".