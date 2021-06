Fiorentina, due nomi per la mediana: occhi su Sensi e Niklas Dorsch del Gent

Spazio ai temi legati al mercato sulle colonne odierne de Il Corriere dello Sport-Stadio: l'attenzione dei dirigenti viola, in attesa del nuovo allenatore, è tutta concentrata sulla pedina del regista, partendo dal “sogno” Stefano Sensi, in cui la Fiorentina si è infilata ben conoscendo tutte le difficoltà del caso e però consapevole di avere delle carte da giocare per convincere l’Inter e il diretto interessato che la destinazione Firenze è valida per molti motivi. Sogno è, e tale probabilmente è destinato a rimanere, e allora prosegue il giro d’orizzonte che si allarga fino al Belgio per avere informazioni e risposte sul conto di Niklas Dorsch, 23 anni: il Gent ha da poco rifiutato 6 milioni dall’Augsburg, la Fiorentina prova a inserirsi.