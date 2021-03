Fiorentina, Eysseric rilanciato da Prandelli ma a fine anno sarà comunque addio

Valentin Eysseric ha saputo rilanciarsi nel nuovo ruolo di interno di centrocampo grazie alla guida di Prandelli, che fin dai primi allenamenti ha provato a farlo crescere e ad integrarlo nella rosa dopo mesi difficili. Ora è un'arma in più per la Fiorentina a caccia della salvezza, ma alla fine dell'anno il suo contratto terminerà e salvo cambiamenti delle valutazioni fatte fino a questo momento, che appaiono decisamente complicati, non gli verrà proposto il rinnovo e dunque in estate dovrà trovarsi un'altra sistemazione. Solo dopo aver salvato i viola, è ovvio. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.