Fiorentina, il futuro in viola di Kouame non è scontato: piace a Torino e Anderlecht

vedi letture

Christian Kouame è uno dei giocatori che non sarà presente nel ritiro di Moena della Fiorentina, vista la convocazione con la Costa d'Avorio per le Olimpiadi. Come sottolinea il Corriere dello Sport, il suo futuro a Firenze non è scontato: piace all'Anderlecht e al Torino, essendo un vecchio pallino del presidente Cairo. In più ora in granata c'è Juric che già lo voleva a Verona lo scorso anno e che lo conosce bene. I quindici milioni del cartellino potrebbero essere un'arma in più per andare sul mercato e comprare altri giocatori.