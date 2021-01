Fiorentina in crisi? Amrabat: "Tralasciando la gara di Napoli, c'è una crescita costante"

"Molte cose mi hanno portato a optare per i viola. Quando ho parlato per la prima volta con il club ho avuto sensazioni davvero positive, avevo tante squadre su di me, ma ho dato ascolto al mio cuore". Parla Sofyan Amrabat, centrocampista della Fiorentina, ai canali social del club viola: "C'è voluto un po' di tempo per ambientarsi? E' normale. Tutti necessitano di un po' di tempo per adattarsi perché tutto è nuovo dai compagni, al mister, alla città... Abbiamo provato diversi moduli anche e credo sia normale lavorare duro per migliorare. C'è una crescita e, lasciando stare l'ultimo match a Napoli che vogliamo dimenticare, questa è stata costante".