Fiorentina, Italiano: "Vogliamo mettere in difficoltà Inter e West Ham anche se sono più forti"

Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, parla così a Sky Sport dopo la vittoria di Basilea che lancia la sua squadra in finale di Conference League: "Una gioia incredibile riuscire a venire qua e fare una partita del genere. Abbiamo fatto tre gol con una grandissima voglia di andare in finale, ci tenevamo tantissimo: lo scorso anno per arrivarci abbiamo sofferto e oggi i ragazzi sono stati straordinari. Hanno giocato con qualità e personalità in un ambiente come questo, non è facile. Ora una doppia finale per un cammino fantastico".

A chi la dedica la finale di Conference?

"Sono felice del percorso. Quando inizi un cammino e un progetto nuovo come quello dell'anno scorso, continuando poi con gli stessi principi e aggiungi nuovi giocatori, ecco il premio a tutto questo. Sacrificio, volontà di arrivare in alto. Se c'era da scegliere tra Roma e Praga, quest'anno avrei scelto Praga. Il cammino europeo è stato esaltante, comunque abbiamo centrato entrambe e siamo felici. Vittoria dedicata ai ragazzi, l'applauso fatto a fine riunione tecnica ha caricato pure i camerieri...".

Voi, la Roma e l'Inter in finale.

"Benissimo. Il calcio italiano dimostra che sta tornando a livelli importanti, sono tre finali meritate e tutte daremo l'anima per vincere. Traguardo fantastico per il nostro paese".

Ha festeggiato negli spogliatoi?

"Oggi sì, felicità enorme. Per come è andata la partita è stata una liberazione incredibile. Ora però prepariamoci, vogliamo fare bene queste due finali e mettere in difficoltà due avversarie che sulla carta sono più brave di noi, ma lotteremo fino in fondo".