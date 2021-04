Fiorentina-Juve 1-1, rivedi Pirlo: "Non sono contento io e non può esserlo la società"

Raggiunto da Sky dopo il pareggio per 1-1 contro la Fiorentina, Andrea Pirlo, allenatore della Juventus, si è soffermato sulla sua stagione e cosa è cambiato per lui da inizio campionato: “Le aspettative iniziali erano diverse e non ritengo di aver compiuto il lavoro come si voleva. Ogni partita che passa si impara qualcosa ma non sono contento e non penso lo sia nemmeno la società”.

Una considerazione su Arthur?

“E’ stato messo un po’ ai margini non per errori ma per infortuni. Sta giocando nonostante una microfrattura alla gamba e ha giocato l’altro giorno, non può allenarsi regolarmente. Non sta in panchina per errori ma solo per la sua condizione da salvaguardare”.