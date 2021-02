Fiorentina, l'errore sull'1-0 è di Dragowski o Vlahovic? Prandelli: "Lì il portiere non la chiama"

Cesare Prandelli, allenatore della Fiorentina, nell'intervento a Sky Sport dopo la sconfitta in casa della Sampdoria è entrato anche nel dettaglio dell'episodio del gol del momentaneo 1-0 doriano, firmato da Keita Balde, rispondendo alla domanda se l'errore sia da ascrivere a Dragowski o Vlahovic: "Non l'ho ancora rivisto. Eravamo in superiorità numerica, ma in quelle situazioni non penso che il portiere dica mia, io sono sulla palla non abbasso la testa. Io penso eh, non lo so".