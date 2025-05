Fiorentina, Palladino: "Le riflessioni di cui parlava Pradè? Non sono stato chiamato in causa"

In conferenza stampa, l'allenatore della Fiorentina Raffaele Palladino ha parlato anche del futuro, ripartendo dalle parole del ds viola Daniele Pradè che dopo la sconfitta col Venezia aveva parlato di "riflessioni da fare".

Dopo Venezia Pradè ha parlato di riflessioni da fare... Coinvolgeranno anche lei?

"Dopo le vittorie e le sconfitte vanno sempre fatte delle riflessioni, normale. Soprattutto dopo le sconfitte. Io non sono stato chiamato in causa, ho cercato di lavorare con la squadra, di stare concentrato, di recuperare le energie fisiche e mentali e la settimana è stata buona. Credo che a questa partita la squadra arrivi fortemente motivata e i ragazzi ce la metteranno tutta".

Il dg Ferrari ha detto che la sua non sarà l'unica conferma... Avete già individuato giocatori che potrebbero restare anche in futuro per creare un blocco di base?

"Per quanto riguarda tutte queste situazioni di mercato, con la società ci siederemo e parleremo analizzando tutto quello che serve. In questo anno la società ha potuto vedere chi ha reso, chi non è riuscito ad esprimersi, chi ha avuto difficoltà nella prima parte e chi nella seconda. C'è un'analisi di tutto, so che la società ha lavorato in questo periodo in questo senso ma oggi i discorsi sono prematuri. Io penso al bene della Fiorentina ed il bene della Fiorentina è essere concentrati in queste ultime due partite perché da qui passa il futuro della Fiorentina".