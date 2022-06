Fiorentina, per Jovic mancano i dettagli: la prossima settimane le visite mediche

Si stanno limando gli ultimi dettagli per l'arrivo di Luka Jovic alla Fiorentina: i sei milioni di euro di ingaggio che il serbo vanta dal Real Madrid verranno divisi a metà tra viola e il suo club di origine, che lo cederà in prestito secco. Oggi giornata molto positiva, rivela la redazione di Sky, in cui le squadre hanno discusso degli ultimi dettagli e già la prossima settimana dovrebbe esserci lo sbarco in città dell'attaccante per le visite mediche di rito.