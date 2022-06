Fiorentina su Enes Unal del Getafe. Dalla Spagna: sul turco c'è anche la Juventus

Non c'è solo la Fiorentina su Enes Unal. Secondo quanto riportato da cope.es, anche la Juventus ha chiesto l'attaccante turco al Getafe. Al momento però la richiesta degli spagnoli di 25 milioni di euro, ben più bassa del valore della clausola che è di 40 milioni, non convince certo i bianconeri, non disposti a pagare quella cifra.