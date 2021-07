Fiorentina, tanti esuberi pre-ritiro: in 19 hanno il cartello "vendesi" ancora prima di iniziare

Nella giornata di ieri la Fiorentina ha comunicato la lista dei convocati per il pre-ritiro. Un elenco di 30 giocatori, ai quali si aggiungeranno poi in seguito i 6 nazionali (di cui quattro - Pezzella, Quarta, Gonzalez e Castrovilli - reduci dal successo continentale) di rientro in seguito. Oltre ai soliti noti e singoli in cerca di rilancio e di mettersi in buona luce col nuovo tecnico Italiano (su tutti Benassi, Duncan e Saponara, giusto per citare i primi) ci sono anche numerosi baby, ancora in età da Primavera, aggregati: dal portiere Andonov a Dalle Mura (reduce comunque dall'esperienza in B alla Reggina) e Frison in difesa, fino Bianco e Krastev a centrocampo e Agostinelli e Munteanu tra gli attaccanti. Tanti altri non più in età da giovanili (tra chi è salito dalla Primavera e chi rientra da prestiti) sono invece rimasti fuori. Una lunga lista di calciatori per i quali ben presto sarà tempo di cambiare aria, poiché fuori dall'attuale progetto tecnico o bisognosi di farsi quantomeno le ossa altrove: ben 19, tra chi (su tutti per esempio Illanes, ambito dal Pescara, o Gori - in foto assieme a Koffi, altro esubero - che ha ammiratori in B) ha già offerte in mano e chi dovrà giocoforza portarne. Eccoli qui di seguito, suddivisi per ruolo ed elencati in ordine alfabetico, con accanto l'anno di nascita.

ESUBERI PRE-RITIRO FIORENTINA

Portieri: Brancolini (2001), Cerofolini (1999), Ghidotti (2000).

Difensori: Chiti (2001), Dutu (2001), Illanes (1997), E. Pierozzi (2001), Pinto (1998), Ponsi (2001).

Centrocampisti: Fiorini (2001), Lovisa (2001), Meli (2000), N. Pierozzi (2001), Trovato (1998).

Attaccanti: Gori (1999), Graiciar (1999), Koffi (2000), Spalluto (2001), Zekhnini (1998).