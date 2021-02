Focus allenatori, Andreazzoli: anche lui fermo dal Genoa, vicino alla Juve in estate

Il mestiere più precario del mondo ha una lunga fila di pretendenti pronti a rimettersi la tuta, a riprendere il taccuino e a sedersi nuovamente in panchina. Nella giornata di ieri su Tuttomercatoweb.com abbiamo analizzato la situazione delle venti panchine di Serie A, una per una. Oggi raccontiamo alcuni dei profili più importanti degli allenatori italiani senza panchina, tra quelli liberi e quelli esonerati in questa stagione, cercando di capire anche per loro cosa potrà riservare il futuro.

L'ultima esperienza - Allenatore con grandissima esperienza nelle categorie inferiori, dopo gli anni nello staff di Spalletti a Roma, Aurelio Andreazzoli ha esordito su una panchina di Serie A proprio con i giallorossi. Era il 2013, e da allora ne sono successe tante: ha conquistato la promozione dalla B con l’Empoli. E nell’agosto 2019 sembrava il nome giusto per il Genoa di Preziosi, storico fagocitatore di allenatori: otto giornate di Serie A e cinque sconfitte dopo, il progetto è naufragato. E da allora, nonostante la stima dell’ambiente, non è arrivata una nuova chiamata. In estate, ha trattato con la Juve un possibile impiego come vice dell’esordiente Pirlo in bianconero.

Prospettive future - Il 2021 si è aperto con i rumor che avrebbero voluto Andreazzoli alla Cremonese in sostituzione di Bisoli: al suo posto è però arrivato Fabio Pecchia. La cadetteria, vinta con l’Empoli, con una percentuale di vittorie prossima al 70 per cent, può essere il prossimo approdo. A patto di avere un progetto interessante. Ma, come detto, la stima è alta anche in Serie A.

Ultima squadra allenata: Genoa, fino a ottobre 2019

Età: 67