Focus allenatori, D'Aversa: niente scossa, che crisi a Parma. Fare progetti è impossibile ora

La Serie A ha da poco superato il giro di boa e per tanti club è già un primo tempo di bilanci. Di guardare al presente ma anche al futuro: il progetto sta prendendo o perdendo la direzione giusta? Il timoniere scelto in questa stagione, o in corsa, è quello opportuno anche per proseguire una strada insieme? Tuttomercatoweb.com analizza oggi, uno per uno, lo status presente e futuro dei venti allenatori di Serie A.

Come sta andando il Parma di Roberto D'Aversa Fallita la storia con Fabio Liverani, il Parma dell'ambizioso americano Krause ha proposto la panchina al vecchio tecnico, sempre sotto contratto. Sì di D'Aversa che è risalito in cattedra a metà gennaio: per adesso lo score è di un pareggio, alla prima contro il Sassuolo per 1-1, e di quattro sconfitte consecutive nelle ultime quattro giocate, serie aperta dalla gara di Coppa Italia contro il Parma. Le società cambiano soprattutto per dare una scossa ma evidentemente ancora con D'Aversa non è arrivata. Il mese di febbraio lo metterà davanti a un crocevia importante: Verona, Udinese, Spezia, tre gare per uscire dall'incubo della zona retrocessione o per sprofondare ancora.

Prospettive future: Krause ha messo in mostra i muscoli e i milioni. Solo che tra parte tecnica e dirigenza le incomprensioni non sono mancate durante questo mercato, come evidenziato anche in conferenza dallo stesso D'Aversa. Carli, ds del club, ha fatto il pompiere e Lucarelli, braccio destro dell'uomo mercato, ha provato altrettanto a stemperare le tensioni. Però la sensazione è che il crocevia di cui sopra rischi d'essere decisivo per tutti, nell'orizzonte Parma. Per l'allenatore, che non può certo proseguire con i ko consecutivi. E anche per la dirigenza, alla quale la proprietà USA ha messo in mano un portafoglio gonfio di dollari da investire. Servono risultati. Poi sarà il momento, a fine stagione, di tracciare una linea e fare un bilancio nel caso.

Da quanto tempo allena il Parma: gennaio 2021

Che contratto ha: giugno 2021