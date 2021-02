focus Borsino allenatori, chi resta e chi rischia: la situazione in Serie A

L'ultimo cambio c'è stato a Torino, il prossimo non sembra così imminente. Ma in Serie A ci sono un paio di situazioni da monitorar in una stagione anomala per il numero molto basso di cambi di allenatore in corso d'opera.

Aurelio De Laurentiis, ad esempio, conta di arrivare a fine stagione con Gennaro Gattuso, per poi scegliere con calma un nuovo allenatore. Ma se la situazione dovesse precipitare nelle prossime partite potrebbe anche optare subito per un traghettatore.

Non può dormire sonni tranquilli nemmeno Eusebio Di Francesco. Tommaso Giulini gli ha da poco ribadito la fiducia e anche rinnovato il contratto, ma i risultati fin qui sono pessimi ed è chiaro che senza inversione di rotta il cambio di allenatore potrebbe presto diventare inevitabile.

A Crotone c'è sostanziale fiducia in Stroppa, nonostante l'ultimo posto in classifica.

Il borsino degli allenatori

Atalanta

Gian Piero Gasperini

Conferma: 100%

Addio: 0%

Benevento

Filippo Inzaghi

Conferma: 100%

Addio: 0%

Bologna

Sinisa Mihajlovic

Conferma: 100%

Addio: 0%

Cagliari

Eusebio Di Francesco

Conferma: 60%

Addio: 40%

Crotone

Giovanni Stroppa

Conferma: 80%

Addio: 20%

Fiorentina

Cesare Prandelli (subentrato a Giuseppe Iachini all'ottava giornata)

Conferma: 95%

Addio: 5%

Genoa

Davide Ballardini (subentrato a Rolando Maran alla 14esima giornata)

Conferma: 100%

Addio: 0%

Hellas Verona

Ivan Juric

Conferma: 100%

Addio: 0%

Inter

Antonio Conte

Conferma: 100%

Addio: 0%

Juventus

Andrea Pirlo

Conferma: 100%

Addio: 0%

Lazio

Simone Inzaghi

Conferma: 100%

Addio: 0%

Milan

Stefano Pioli

Conferma: 100%

Addio: 0%

Napoli

Gennaro Gattuso

Conferma: 50%

Addio: 50%

Parma

Roberto D'Aversa (subentrato a Fabio Liverani alla 17esima giornata)

Conferma: 100%

Addio: 0%

Roma

Paulo Fonseca

Conferma: 100%

Addio: 0%

Sampdoria

Claudio Ranieri

Conferma: 100%

Addio: 0%

Sassuolo

Roberto De Zerbi

Conferma: 100%

Addio: 0%

Spezia

Vincenzo Italiano

Conferma: 100%

Addio: 0%

Torino

Davide Nicola

Conferma: 100%

Addio: 0%

Udinese

Luca Gotti

Conferma: 100%

Addio: 0%