Da Chiellini a Caceres, i migliori difensori svincolati in Serie A

Nella giornata di ieri tanti giocatori di Serie A hanno lasciato le proprie squadre di appartenenza per naturale scadenza del contratto e da oggi possono considerarsi liberi a tutti gli effetti. Da una parte ci sono profili come Gigio Donnarumma e Giorgio Chiellini che hanno già chiaro il proprio futuro (in attesa di definizione e firme del caso), dall'altra sono tanti i calciatori ancora in cerca di sistemazione. Nel mezzo, anche qualcuno come Daniele Padelli (Udinese), Ashley Young (Aston Villa), Gigi Buffon (Parma), Hakan Calhanoglu (Inter) o Borja Valero (ritiro) che si è già lasciato alle spalle la vecchia maglia per proseguire su altre strade.

I migliori difensori svincolati in Serie A

Giorgio Chiellini guida l'elenco dei difensori senza contratto, anche se dopo l'Europeo il capitano bianconero prolungherà per un anno con la Juventus. Restando a Torino, sponda granata, Nicolas Nkoulou è uno dei pezzi pregiati del mercato degli svincolati dopo l'addio a zero. Altri due giocatori con tanto mercato arrivano da Napoli e sono Elseid Hysaj (vicino alla Lazio) e Nikola Maksimovic. La Roma ha già salutato Juan Jesus, il Cagliari Ragnar Klavan, il Bologna Danilo e la Fiorentina Martin Caceres. L'elenco però è lungo e comprende anche Vasco Regini via dalla Sampdoria, Cristian Zapata dal Genoa e Sebastian Prodl dall'Udinese.